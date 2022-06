Mercato : l'OM attend le feu vert de la DNCG

La suite après cette publicité

Ce mardi était attendue la décision de la Direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG) en ce qui concerne la situation de l'Olympique de Marseille. L'été dernier, la masse salariale avait été encadrée et, pour le moment, il y a un sursis à statuer. Mais cette décision n'est pas encore arrivée.

L'OM a bien fourni les documents complémentaires et l'instance se réserve le droit de donner sa réponse entre ce jour et le 23 juin prochain, date de la dernière réunion de la commission. Alors, forcément, cela bloque un peu le début de mercato des Phocéens et de Pablo Longoria qui aime pourtant frapper vite et fort.

Ils attendent de savoir pour accélérer sur Witsel

Mais l'Espagnol est très loin d'avoir attendu ce passage obligé pour commencer à travailler très sérieusement des pistes. C'est notamment le cas d'un joueur libre comme Axel Witsel. Le milieu de terrain belge a reconnu des pourparlers avec les Phocéens, qui attendent eux, pour essayer de conclure, de savoir qu'elle sera leur marge de manœuvre.

Il existe d'autres cas. Pablo Longoria aime dresser des listes de joueurs et des profils. Il s'enquiert d'ailleurs souvent de connaître les volontés d'un joueur avant de s'asseoir à la table des négociations avec le club dudit joueur. C'est ce qu'il fait depuis des mois avec des éléments convoités.

Longoria a déjà des accords

Selon nos informations, l'Espagnol a même déjà des accords avec des joueurs, qui seraient ravis de rejoindre la troupe de Jorge Sampaoli et d'évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais, pour le moment, Longoria ne peut rien leur promettre tant que le cap de la DNCG n'est pas passé.

Une chose est certaine, le président du dernier dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 est déjà à pied d'œuvre pour fournir à Jorge Sampaoli des éléments d'expériences pour la saison prochaine. Nul doute que quand l'instance de régulation financière aurait donné son accord, on assiste à beaucoup de mouvements sur la Canebière.