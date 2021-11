Bundesliga : Cologne arrache le match nul face à l'Union Berlin grâce à Anthony Modeste

Suite de la onzième journée de Bundesliga ce dimanche, avec le déplacement de l'Union Berlin (8e, 16 pts) sur la pelouse de Cologne (11e, 13 pts). Les Berlinois avaient vu leur série de quatre matches sans défaite en championnat s'arrêter le week-end dernier face au Bayern Munich (2-5). Anthony Modeste et ses coéquipiers restaient sur une défaite 2-0 contre le Borussia Dortmund (2-0), l'attaquant français était bien présent dans le onze de départ de Steffen Baumgart. C'est d'ailleurs lui qui se mettait le premier en évidence, en ouvrant le score dès la septième minute de jeu (1-0).

La suite après cette publicité

Pas pour longtemps, puisque l'Union Berlin réagissait quasiment instantanément grâce à Ryerson (1-1, 9e), avant de prendre l'avantage peu avant la pause par l'intermédiaire de Prömel, à la suite d'une mauvaise relance de la défense adverse (1-2, 45e+1). Dans la foulée, Awoniyi avait l'opportunité de faire le break, mais sa frappe s'envolait au-dessus de la cage d'Horn (45e+3). Alors que les Berlinois pensaient tenir leur victoire, l'inévitable Modeste égalisait pour son équipe dans les dernières minutes de la rencontre, à la suite d'un corner frappé par Kainz (2-2, 86e). Lors de la prochaine journée, l'Union Berlin recevra le Hertha Berlin, Cologne ira à Mayence.

Le classement de la Bundesliga

Le classement des buteurs

📝 TEAM NEWS TIME! #effzeh head coach Steffen Baumgart makes two changes to the line-up from the Dortmund game.



Rafa Czichos and Florian Kainz replace Luca Kilian and Jan Thielmann. COME ON FC! 🔥

___#KOEFCU pic.twitter.com/uWm3XzDyIC