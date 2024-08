DAZN multiplie les offres pour la Ligue 1 !

La Ligue 1 a fait son grand retour ! Et elle nous a déjà régalés lors de la première journée. Des scores fleuves, des buts magnifiques, du suspense, et même une grosse frayeur pour Angel Gomes, le joueur lillois. Le spectacle a été au rendez-vous, avec un OM resplendissant, un PSG rassurant avec son nouveau projet, un Rennes emballant au détriment d’un OL décevant. Pour voir la suite de notre feuilleton préféré, une seule solution : s’abonner à DAZN.

La suite après cette publicité

C’est le grand changement qui a lieu cette année. DAZN a misé gros pour récupérer les droits de la Ligue 1 et pour vous proposer 100 % des matches. Vous pourrez retrouver les habituelles grandes affiches du vendredi soir et du dimanche soir (PSG-Montpellier et OM-Reims pour la 2e journée), mais aussi les matches du samedi 19h et 21h et les matches du dimanche, à 15h puis 17h. Avant donc le choc du dimanche soir. L’affiche du samedi 17h est quant à elle diffusée en différé, juste quelques heures plus tard à minuit. C’est donc bien 100% de la Ligue 1 McDonald’s à laquelle vous avez accès !

Tous les matches sont sur DAZN

Pour cela, il suffit de souscrire à l’offre DAZN Unlimited. Pour 29,99 € par mois (avec un engagement sur 12 mois), vous pourrez voir tous les matches de Ligue 1 McDonald’s (8 en exclusivité et en direct, 1 en différé), mais pas seulement. C’est tout le catalogue DAZN qui s’offre à vous. Avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory. Et si vous ne voulez pas d’engagement, et résilier à tout moment, cela est possible avec l’offre sans engagement à 39,99 € par mois.

La suite après cette publicité

Mais vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s, ainsi que l’ensemble du catalogue DAZN, pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. De quoi se régaler à moindre coût ! D’autant que cette saison 2024-2025 s’annonce prometteuse, entre un Paris Saint-Germain nouvelle formule, un OM alléchant, un OL revanchard, un Monaco toujours à l’affût et le retour de l’AS Saint-Etienne dans l’élite. Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !