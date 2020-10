Eric Maxim Choupo-Moting tout proche de rebondir... au Bayern Munich !

Eric Maxim Choupo-Moting a quitté le Paris Saint-Germain sur une bonne note. Du haut de ses 31 ans, il a marqué le but de la victoire 2-1 face à l'Atalanta, permettant au champion de France de filer en demi-finale de la Ligue des Champions. De quoi se mettre les supporters parisiens dans la poche, quelques jours avant de quitter le club seulement...

Tout portait effectivement à croire que l'ancien de Stoke City allait rester à Paris, mais finalement, les deux parties ne se sont pas entendues autour d'un nouveau contrat. Et pour cause, l'attaquant réclamait un bail d'une durée minimum de deux ans, alors que les Franciliens ne lui proposaient qu'une saison supplémentaire. Choupo-Moting était donc à la recherche d'un nouveau point de chute.

Des contacts avancés avec le Bayern

Et visiblement, il l'a trouvé. Et pas des moindres. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, il serait proche de rejoindre le Bayern Munich. Les contacts avec le champion d'Allemagne et d'Europe sont ainsi bien avancés, et tout porte à croire qu'il deviendra Bavarois dans les prochains jours.

On rappelle que dans cette opération, le joueur et l'écurie de Bundesliga ne sont pas forcément dans l'urgence puisque les joueurs libres peuvent s'engager avec un club une fois le mercato terminé. Après avoir revêtu la tunique parisienne pendant deux saisons, Eric Maxim Choupo-Moting va vivre une nouvelle aventure pour le moins prestigieuse en Allemagne, son pays de naissance, et dans un championnat qu'il connaît déjà.