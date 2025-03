Real Madrid-Atlético : l’énorme polémique qui met le feu en Espagne

Mardi soir, le Real Madrid est monté sur le ring pour affronter l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Après une première manche où les deux formations se sont rendues coup pour coup, ce sont finalement les Merengues qui ont remporté ce combat 2 à 1. En effet, les champions d’Espagne ont ouvert le score rapidement grâce à l’infernal Rodrygo. Puis, les Colchoneros sont revenus avec punch dans la rencontre et ont réussi à égaliser grâce à un but sublime signé Julian Alvaréz. Mais Brahim Diaz a finalement marqué le but de la victoire 2 à 1 pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Un but qui fait parler depuis hier soir de l’autre côté des Pyrénées. En effet, certains estiment qu’il n’aurait pas dû être validé par le corps arbitral.

Un but qui fait parler

C’est le cas de plusieurs supporters, qui se sont emportés comme l’explique Marca. «De nombreux internautes se sont plaints du fait que Vinicius était hors-jeu sur le but de Brahim qui a porté le score à 2-1 dans le derby de la Ligue des champions. Au moment du tir, le joueur brésilien se trouve juste en face d’Oblak. Ils considèrent donc que le but n’aurait pas dû être inscrit au tableau d’affichage car il a interféré avec la vision du gardien de but de l’Atletico de Madrid. De plus, les réseaux ont également comparé le but de ce soir (hier) avec le but qui a été refusé la saison dernière à l’Atlético de Madrid contre le Real Madrid en Liga. En 2023/24, l’équipe rouge et blanche a vu un but refusé à Savic parce que Saúl se trouvait juste devant le gardien, Lunin.»

Mais il n’y a pas que les internautes qui sont offusqués. L’analyste de l’arbitrage de Radio Marca, Pavel Fernandez, est aussi de cet avis : «il y a un hors-jeu de position sur le but de Brahim. C’est positionnel, mais Vinicius est hors-jeu sur la ligne de tir et à un mètre et demi d’Oblak. Le gardien de l’Atléti ne voit pas le tir car le Brésilien est devant. Je n’ai aucun doute. Ce n’est pas la faute de l’arbitre, le problème c’est qu’à la VAR, on ne le prévient pas.» Présent dans la même émission, David Medina a ajouté : «il est évident que Vinicius est sur la trajectoire du ballon et, à moins que la règle ait changé, cela s’appelle un hors-jeu. Il y a un hors-jeu très similaire de Savic qui a été signalé il y a plusieurs saisons.»

Les avis divergent

D’autres consultants de Radio Marca, eux, ne sont pas d’accord à l’image de Miguel Ángel Méndez : «pour moi, Vinicius regarde le jeu et n’interfère pas. À aucun moment, il ne couvre la vision d’Oblak.» Idem pour Enrique Marqués : «Turpin est le meilleur arbitre du monde. En Espagne, c’est comme ça que ça se passe, arbitrer avec des photos. Dans l’image vidéo, il est clair qu’il n’y a rien. Simeone n’a rien dit, personne à l’Atleti ne s’est plaint.» D’autres le font pour eux. En Catalogne, Mundo Deportivo a évoqué cette polémique. «La situation du Brésilien, dans l’angle de vision du gardien de l’Atlético, aurait pu être considérée comme une interférence dans le jeu et le but aurait pu être annulé. »

MD poursuit : «du moins, c’est ainsi que certains le comprennent, même certains anciens arbitres. En fait, Oblak semble réagir tardivement parce qu’il était couvert. D’autres comprennent qu’il ne suffit pas de considérer que la situation du Brésilien a une influence. La règle précise également que "la distance entre le joueur en position de hors-jeu et le gardien de but ou le défenseur sera évaluée". Il est entendu que ni Clément Turpin, ni la VAR, n’ont compris qu’il s’agissait d’une position suffisamment proche pour qu’il y ait infraction.» Au micro de la Cadena SER, Iturralde González, ancien arbitre, a été clair : «l’interférence ne peut être que physique ou visuelle. Elle ne peut pas être physique parce que Vinicius est à plusieurs mètres. Il faut être très prudent avec les photos arrêtées car Vinicius va de l’autre côté d’où vient la balle. Si vous prenez une image plus tard, Oblak voit déjà le ballon sortir de la botte de Brahim.» De son côté, l’Atlético n’a pas réagi à ces polémiques.