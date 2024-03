OM-PSG : Gonçalo Ramos explique sa célébration face au public marseillais

Présent en zone mixte après la victoire (2-0) du PSG contre l’OM, Gonçalo Ramos, buteur en fin de match, est revenu sur sa célébration en fin de rencontre. Après avoir trompé Pau Lopez à la conclusion d’un contre parisien, le buteur portugais n’a, en effet, pas hésité à chambrer les supporters marseillais. De quoi provoquer la rage de ces derniers. Si l’ancien joueur de Benfica a ainsi évité les projectiles envoyés des tribunes, il a cependant assuré que ce comportement n’avait rien d’irrespectueux. «Ça fait partie d’un match, les gens doivent accepter ma célébration, je ne pense pas que ce soit irrespectueux et ça fait partie du match».

Interrogé, par ailleurs, sur le scénario de cette rencontre, le numéro 9 des Rouge et Bleu a tenu à souligner la force de caractère de son équipe. «Aujourd’hui nous avons montré notre force, nous sommes une équipe en progression. Nous avons eu quelques difficultés en début de match, après nous nous sommes adaptés quand nous étions à dix et je pense que nous étions une meilleure équipe quand nous avons joué à dix. Les choix du coach ? Je pense que le résultat est plus important que le reste. C’est très bien pour nous, dans la course au titre». Pour rappel, le PSG compte désormais 12 points d’avance sur Brest, son dauphin.