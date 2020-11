FC Barcelone : l'Espagne pleure le blessé Ansu Fati

Les supporters du Barça sont passés par tous les états lors de la journée de samedi. Dans l'après-midi, leur équipe de cœur a livré une prestation plus que convaincante, malgré de nouvelles lacunes affichées en défense. Un succès 5-2 face au Betis, dans lequel on a notamment retrouvé le meilleur Messi. Seulement, dans la soirée, ces mêmes Culés apprenaient une terrible nouvelle : la blessure d'Ansu Fati.

La pépite catalane s'est ainsi blessée au genou. « Des tests menés cet après-midi ont montré qu'Ansu Fati souffre d'une rupture du ménisque interne de son genou gauche. Dans les prochains jours, le traitement à suivre sera déterminé », expliquait le Barça dans un communiqué officiel. Les premières estimations évoquent, maintenant que le passage sur le billard est confirmé, une durée d'absence de trois mois au minimum. Un coup dur pour l'équipe de Ronald Koeman, qui en avait fait un indiscutable, mais aussi pour le jeune Espagnol, qui avait d'ailleurs été convoqué pour les prochains matchs de la sélection.

Que va faire Ronald Koeman ?

Et forcément, en Catalogne, cette nouvelle a mis un coup sur la tête à tout le monde. Sans surprise, il fait la une des sites de Mundo Deportivo et de Sport, où on multiplie les entretiens avec des spécialistes pour savoir comment se passera la rééducation du joueur de 17 ans. Considéré comme un joueur clé de l'équipe malgré sa jeunesse, Ansu Fati inquiète, surtout vis à vis de l'avenir, puisque les journalistes catalans espèrent qu'une opération ne laissera pas de séquelles. Même à Madrid, cette blessure a fait mal, à l'image de Marca qui évoque une « très mauvaise nouvelle ».

Cette longue absence va aussi remettre les plans de Ronald Koeman en question. Plusieurs options s'offrent à lui désormais, comme repositionner Coutinho sur l'aile gauche, ou utiliser Ousmane Dembélé sur ce côté, lui qui est plutôt à l'aise à droite. La possibilité de voir Pedri à ce poste est aussi envisageable, Koeman n'ayant pas hésité à utiliser l'autre pépite de l'effectif à plusieurs postes. Une chose est sûre, les Blaugranas vont perdre du déséquilibre, de la magie et du but pour les prochaines semaines...