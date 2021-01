Arsenal : Mikel Arteta fait le point sur le cas Özil

A six mois de la fin de son contrat à Arsenal, Mesut Özil (32 ans) cristallise l'attention. Le milieu offensif allemand aurait ainsi trouvé un accord pour un contrat de trois ans et demi avec Fenerbahçe. Interrogé sur le cas Özil, le manager des Gunners Mikel Arteta a effectué un point sur la situation de l'intéressé.

« Nous déciderons de ce qui se passera dans les prochains jours. Une décision doit être prise lorsque vous devez enregistrer ou non des joueurs, lorsque vous devez les faire jouer ou ne pas les faire jouer tout le temps. Nous savons que nous avons un joueur vraiment important qui est l'un des joueurs clés au cours des dernières saisons pour ce club de football. Nous devions prendre une décision, je devais prendre une décision. Je l'ai fait. J'en connaissais les conséquences. Maintenant, nous devrons en faire un autre en janvier et nous allons simplement mettre en balance ce qui est le meilleur pour le club, ce qui est le meilleur pour l'équipe et quelles sont les intentions du joueur et essayer de trouver la bonne solution, » a ainsi commenté Arteta. Plus que jamais, l'avenir de Mesut Özil va se jouer dans les prochaines heures...