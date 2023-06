Mercato PSG : Neymar s’offre au FC Barcelone

La suite après cette publicité

La décision est prise. Leo Messi ne reviendra pas au FC Barcelone. La Pulga a annoncé hier soir qu’elle allait s’engager avec l’Inter Miami dans les prochains jours, le temps de régler les derniers détails. Les Blaugranas n’avaient pas vraiment les moyens de faire revenir l’Argentin et peut-être même pas une volonté à 100%, malgré le désir de Xavi. Le Barça doit donc se mettre en quête d’un créateur capable d’aligner les buts pour aider Robert Lewandowski.

Cela devient la priorité des Culés pour ce mercato. Il faut désormais s’activer pour trouver un plan B et cela tombe bien car d’après les informations de Sport ce matin, Neymar (31 ans) a été proposé au club. Désireux de partir, comme nous vous le révélions, le Brésilien serait prêt à faire des sacrifices pour revenir en Catalogne, et dans un club où il a brillé entre 2013 et 2017, avant de rejoindre Paris en faisant l’objet du plus gros transfert de l’histoire du football, un mouvement d’une hauteur de 220 M€.

À lire

PSG : Neymar est à Miami

Neymar est chaud pour revenir

La suite s’est moins bien passée bien sûr, entre performances pas toujours régulières mais surtout de très longues blessures, encore cette saison, et une hygiène de vie pas toujours en adéquation avec les exigences de la vie de sportif de haut niveau. Certes, le Barça n’a pas les moyens de lui offrir un très gros salaire, même après les départs des grognards du vestiaire (Piqué, Busquets, Alba) qui vampirisaient les finances du club mais Neymar est d’accord pour revenir.

La suite après cette publicité

Il est surtout en délicatesse au PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2025, notamment depuis que des supporters ont manifesté devant sa maison de Bougival pour exprimer leur mécontentement. Autre point clé, le club français souhaite se débarrasser de son numéro 10, devenu trop embarrassant dans le vestiaire et pour sa masse salariale. Bien sûr, rien ne dit que l’affaire se conclura mais le Barça avait réservé un budget pour faire revenir Messi. Il peut se servir de cet argent pour un autre retour.