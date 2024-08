Le PSG a-t-il vraiment besoin de recruter un nouveau 9 ?

Le Paris Saint-Germain a officiellement débuté sa saison 2024-2025 ce vendredi avec la première journée de Ligue 1. Après une préparation assez spéciale avec seulement deux petits matches amicaux sur tout l’été, la formation de Luis Enrique se déplaçait sur la pelouse du Havre pour tenter de bien débuter son championnat. Et c’est ce qu’il s’est passé avec une large victoire (4-1) acquise non sans mal grâce notamment à des réalisations de Barcola, Dembélé ou encore Kolo Muani. Une soirée parfaite sur le papier. Sur le papier uniquement, car malgré la défaite, le PSG a eu la mauvaise nouvelle de voir Gonçalo Ramos sortir sur blessure dès la 20e minute de jeu. Grimaçant, l’international portugais souffrait clairement de la cheville gauche et les résultats ont confirmé la mauvaise nouvelle. Victime d’une fracture de la cheville gauche, l’attaquant va être opéré et va manquer au moins trois mois de compétition. De quoi complètement relancer le mercato estival du PSG en attaque ? Il y a débat puisque, comme nous vous le révélions, le PSG ne semble pas vouloir remplacer numériquement l’ancien du Benfica. Mais la question se pose…

Oui, il faut recruter rapidement

Le mercato du PSG est pointé du doigt ces dernières semaines. Avec le départ de Kylian Mbappé qui était connu depuis plusieurs mois, la direction parisienne était censée frapper fort sur le marché des transferts pour remplacer un joueur capable de marquer une quarantaine de buts par saison. Mais pour le moment, le PSG n’a pas fait de folies au contraire et n’a enregistré que l’arrivée de Désiré Doué sur les postes offensifs. De quoi forcément inquiéter les supporters qui estiment que l’équipe n’est pas du tout armée pour concurrencer les grosses écuries européennes. Et ils n’ont pas forcément tort. Difficile de voir le PSG rivaliser avec comme seule alternative Randal Kolo Muani en tant que numéro 9. La saison dernière, l’ancien de Francfort a eu toutes les peines du monde à retrouver son football et a fait preuve d’une maladresse assez inquiétante devant le but. Pendant l’Euro, il a semblé retrouver quelques sensations, mais de manière générale, miser que sur lui semble assez risqué de la part du PSG. Et même si Luis Enrique essaye parfois de positionner Marco Asensio dans un rôle de faux numéro 9 pour trouver une alternative, on est loin d’une ligne offensive capable de titiller les géants d’Europe.

Le PSG aurait donc tout intérêt à profiter de la situation pour récupérer un numéro neuf sur le front de l’attaque. Surtout que le marché des attaquants de pointe est actif cet été avec les dossiers Osimhen voire même Isak, Vlahovic ou encore Gyökeres. L’opportunité de récupérer un de ces attaquants-là est à saisir et pourrait permettre d’avoir bien plus de choix offensif. Et si par malheur, un des autres attaquants disponibles du PSG venait à se blesser, les choix de Luis Enrique se réduiraient considérablement. A l’heure où il y aura bien plus de rencontres en C1 et un championnat plutôt disputé, le PSG a donc besoin de récupérer un attaquant. Le départ de Kylian Mbappé n’a pas été réellement compensé, et si en plus l’absence de Gonçalo Ramos ne l’est pas, cela va commencer à être très compliqué.

Non, le PSG n’a pas besoin

La blessure de Gonçalo Ramos ne va pas chambouler très longtemps la saison parisienne. L’attaquant portugais va manquer 3 mois de compétition et Luis Enrique a déjà prouvé par le passé sa capacité à s’adapter tactiquement à son équipe et à ce qu’il a sous la main. L’absence de Ramos va notamment permettre à Randal Kolo Muani de s’installer sur la durée au poste de numéro 9 et probablement de gagner en confiance. L’ancien de Francfort a déjà prouvé qu’il était capable de se mettre au niveau et il peut donc le refaire là, sans pression et avec une équipe autour qui jouera pour le servir dans les meilleures conditions. Son coach n’a pas manqué de le soutenir publiquement ce vendredi expliquant qu’il appréciait beaucoup son style de jeu. «Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs attaquants français. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance», a-t-il expliqué. Et tactiquement, Luis Enrique pourra aussi s’adapter en alignant Marco Asensio pour tenter autre chose ou faire souffler l’international français. On peut même penser que l’arrivée de Désiré Doué apporte une solution supplémentaire dans ce rôle de faux numéro 9 qui décroche et redescend chercher le ballon.

Ces options semblent crédibles pour le PSG cette saison et puisque le technicien espagnol veut miser sur la jeunesse, l’absence de Gonçalo Ramos va aussi permettre de laisser plus de places à certains titis parisiens comme Ibrahim Mbaye par exemple. Enfin, l’absence de 3 mois de Gonçalo Ramos arrive dans un début de saison où le PSG ne semble pas vraiment inquiété sportivement. Les prochaines échéances ne seront pas vraiment décisives et le club parisien, qui a un effectif tout de même bien au dessus de ses concurrents, pourra probablement gérer cette absence sans trop de soucis. Même en Ligue des champions, avec la nouvelle formule, le PSG ne jouera pas sa saison sur les premiers mois et peut donc tranquillement attendre que Ramos se remette en jambes. Car recruter quelqu’un dès cet été, entraînerait un bouchon sur le poste de numéro 9 dans quelques mois… Et ce n’est pas la meilleure idée pour gérer un vestiaire.