OM : les références de Geronimo Rulli

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli ne cesse d’impressionner. Au fil des rencontres de l’OM en Ligue 1, le portier argentin de 32 ans s’impose comme l’un des meilleurs portiers du championnat, grâce à ses nombreux arrêts décisifs. De passage en conférence de presse à la veille de Marseille-Angers, Rulli a été interrogé sur les gardiens qui l’ont impressionné plus jeune et sur ceux qui l’admirent aujourd’hui.

« Quand j’étais petit, j’aimais beaucoup (José Luis) Chilavert parce qu’il marquait des buts. Mais avec les années, j’ai beaucoup aimé Buffon. Je me concentre toujours sur les meilleurs gardiens en essayant de les copier. Aujourd’hui, je dirais Dibu (Martinez) avec Thibaut Courtois. Dibu d’abord parce que je m’entraine avec lui, je vois le gardien qu’il est et il l’a encore prouvé hier. Et puis Courtois qui joue au Real », a déclaré le champion du monde 2022 avec l’Albiceleste.

