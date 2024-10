Lazio : Nuno Tavares est en train de devenir le nouvel empereur de Rome !

Depuis sa saison en prêt à l’Olympique de Marseille (39 matchs, 6 buts), Nuno Tavares a bien changé. Même si sa pige à Notthingham Forest (12 petits matchs) n’avait pas convaincu le peuple britannique, son club d’Arsenal a tout de même réussi à trouver un nouveau point de chute à l’international portugais. De l’eau a coulé sous les ponts et sa mésaventure sous le maillot des pensionnaires du City Ground est déjà oubliée. En effet, le 15 juillet 2024, Nuno Tavares est envoyé en prêt pour une saison en Serie A à la Lazio, partant donc à la découverte d’un quatrième championnat. Une transaction assortie d’une obligation d’achat à 12 millions d’euros si certaines conditions sont remplies durant sa saison dans la capitale italienne. Ses débuts avaient d’ailleurs impressionné toute l’Italie et sa confirmation sous le maillot des Biancocelesti continue d’être à la Une de tous les journaux italiens.

La suite après cette publicité

Nouvellement nommé entraîneur de la Lazio à la place d’Igor Tudor, Marco Baroni n’a jamais mâché ses mots sur le natif de Lisbonne : «Tavares est un joueur qui possède un grand potentiel. Pas étonnant qu’il soit devenu joueur d’Arsenal. Il faut maintenant le remettre sur la bonne voie. Il a fait une très bonne prestation, on l’attendait car il avait eu une petite blessure après son arrivée. Je pense que Nuno Tavares n’avait pas débuté un match depuis février, donc c’était aussi un risque de le faire venir ici, mais il a de la qualité et nous voulions le mettre dans la meilleure forme physique. Nous avons effectué beaucoup de centres depuis la droite cette saison, nous avions donc besoin de quelqu’un comme Nuno Tavares pour pousser aussi sur la gauche. Je suis convaincu que nous allons créer la bonne structure pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même et s’améliorer encore davantage».

Le meilleur latéral de Serie A ?

Le weekend dernier, la Lazio a empoché une grosse victoire (3-0) contre le Genoa avec, à la clef, une solide performance des joueurs de Marco Baroni marquée par des réalisations signées de Tijjani Noslin, Matías Vecino et Pedro. Au cours de cette rencontre, Nuno Tavares n’a pas marqué, mais il a néanmoins été le protagoniste absolu. La recrue estivale des Biancocelesti continue de réaliser des copies importantes, confirmant son statut de joueur le plus décisif de cette équipe de la Lazio. Sur les trois buts marqués par l’équipe de Baroni à l’Olimpico di Roma, le latéral portugais a été l’auteur d’une passe décisive à deux reprises : c’est son éclair de génie qui a permis à Noslin d’ouvrir le score et de sortir son équipe de l’impasse, tout comme la dernière touche magistrale qui a offert le but final inscrit par Pedro. Une performance ainsi marquée par deux nouvelles passes décisives qui lui a valu le titre d’homme du Match. Les exploits de Tavares ne sont pas seulement des cas isolés, mais constituent une nouvelle confirmation du bon début de saison de l’ancien latéral portugais d’Arsenal : «je ne le vendrai même pas pour 70 millions. Nous avons vaincu beaucoup de concurrents de grands noms pour le signer», a affirmé le président Claudio Lotito dans les colonnes du journal Il Messaggero.

La suite après cette publicité

C’est notamment dans la section des passes décisives que Tavares continue de briller, ayant déjà délivré 7 passes décisives après seulement 9 journées disputées de Serie A. Une statistique qui le projette au sommet du top 5 des ligues européennes, seul son ancien coéquipier des Gunners Bukayo Saka, fait aussi bien avec également 7 offrandes délivrées. De l’autre côté des Alpes, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille impressionne aussi grâce à ses qualités physiques et sa vitesse de pointe. Grâce à ses excellentes performances, il s’est même dégoté un tout nouveau sobriquet : le Nuno Express. Tavares s’intègre parfaitement dans le système 4-2-3-1/4-3-3 de Marco Baroni et a formé une synergie impressionnante sur le côté gauche de la Lazio avec Mattia Zaccagni et Tijjani Noslin. Son style de jeu offensif direct a été une bouffée d’air frais cette saison pour la Lazio et le latéral gauche portugais a encore beaucoup à offrir. Recruté pour 5,5 millions avec +20% à la revente, Nuno Tavares vaut aujourd’hui au moins 20 millions d’euros. C’est la meilleure opération qualité/prix pour un club de Serie A l’été dernier.