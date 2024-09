La Lazio et l’Italie s’enflamment pour "le roi du sprint" Nuno Tavares !

Les supporters marseillais ne l’ont sûrement pas oublié. Précieux sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille où il a permis d’accrocher une troisième place, Nuno Tavares n’est pas du genre à laisser indifférent. Auteur de 6 buts en 39 matches avec les Phocéens, le latéral gauche de 24 ans avait montré de grandes qualités, mais aussi de limites criantes. Rapide, puissant et utile offensivement, il était bien plus limité sur le plan défensif, l’intelligence de jeu et le domaine technique. Une arme capable d’être aussi létale qu’inoffensive qui avait finalement convaincu l’OM de miser sur d’autres éléments. Revenu de son prêt à Arsenal, Nuno Tavares avait été envoyé à Nottingham Forest la saison dernière. Une aventure bien plus compliquée.

Dans une équipe qui a arraché son maintien avec une 17e place, Nuno Tavares n’a disputé que 12 bouts de rencontres sous les ordres de Steve Cooper et Nuno Espirito Santo. Un rôle anecdotique qui ne lui a pas permis de s’épanouir suffisamment. De nouveau indésirable au sein d’Arsenal, le Portugais s’est vu montrer la porte de la sortie et la Lazio a saisi l’occasion avec un prêt avec obligation d’achat sous conditions. Arrivé à la mi-août en méforme, Nuno Tavares n’avait pas pris part aux deux premiers matches de son équipe contre Venise (3-1) et l’Udinese (1-2). Néanmoins, le Portugais qui a été lancé lors de la 3e journée contre l’AC Milan n’a pas manqué ses débuts.

La presse et son équipe sous le charme

Alors que son équipe a concédé le match nul 2-2, Nuno Tavares s’est distingué par son apport offensif et ses deux offrandes pour Taty Castellanos (62e) et Boulaye Dia (66e). Une première réussie qui lui a valu le trophée d’homme du match et les louanges de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport lui a notamment attribué un 6,5 en déclarant ceci : «révélation de la soirée. Les deux buts de la Lazio sont de son mérite. Il y a cependant un défaut qui lui donne un demi-point en moins. Il pouvait faire mieux sur Leao lors de l’égalisation à 2-2.» Le Corriere dello Sport qui le surnomme "roi du sprint" ou "fast and furious" lui a même accordé un 8 en étant dithyrambique : «le peuple loue ce diable. Personne n’a rêvé d’un Tavares comme celui-ci. Sans rodage, un rouleau compresseur. Deux passes décisives et il n’avait plus joué depuis février. Il a mis l’AC Milan dans son sillage. Il est sorti épuisé.»

Les médias ne sont pas les seuls à s’emballer. Son nouveau coach Marco Baroni est lui aussi content d’enfin pouvoir compter sur lui : «je pense que Nuno Tavares n’avait pas débuté un match depuis février, donc c’était aussi un risque, mais il a de la qualité et nous voulons le mettre dans la meilleure forme physique. Nous avons effectué beaucoup de centres depuis la droite cette saison, nous avions donc besoin de quelqu’un comme Nuno Tavares pour pousser aussi sur la gauche. Luca Pellegrini peut aussi jouer ce rôle et nous allons nous améliorer au fil de la saison.» Atteignant la vitesse de 35,3 km/h durant la rencontre en sprint, Nuno Taares a rassuré sur son état physique et semble déjà opérationnel pour briller du côté de Rome. Les Biancocelesti l’ont déjà adopté à l’image de l’ailier gauche Mattia Zaccagni : «avec lui, je peux me reposer même en phase offensive. Nuno est un grand joueur, ces armes dans le football d’aujourd’hui sont décisives.»