Accord Monaco-Lens pour le transfert de Ruben Aguilar

Un petit feuilleton de moins pour les supporters de l’AS Monaco. Le club du Rocher était très actif dans le sens des arrivées, mais également dans celui des départs, pour se débarrasser de ses indésirables. Parmi eux, Ruben Aguilar. Le latéral droit français n’a toujours pas joué cette saison en Ligue 1 et n’était même pas présent dans le groupe d’Adi Hütter lors de la dernière rencontre à Nantes (3-3). Et pour cause, le joueur de 30 ans va quitter la Principauté…

En effet, selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’AS Monaco et le Racing Club de Lens pour l’international tricolore (1 sélection). Un chèque de 3,5 millions d’euros, assorti de variables de 500.000 €, aura satisfait la direction monégasque. L’ancien Montpelliérain, lié un certain temps à un possible retour au MHSC, va finalement rejoindre le Nord de la France dans les prochaines heures pour finaliser son arrivée chez les Sang et Or.