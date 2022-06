Adam Buksa file à Lens

La suite après cette publicité

Le RC Lens tient son numéro 9. Depuis plusieurs semaines déjà, l'écurie du nord de la France travaillait sur l'arrivée d'Adam Buksa, le buteur polonais des New England Revolution en Major League Soccer. C'est désormais bouclé, puisque le club américain a annoncé le transfert du joueur sur ses réseaux sociaux.

Le montant de l'opération n'a pas été donné, mais il y a quelques jours, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que Lens allait payer environ 6 millions d'euros pour le recruter. Du haut de ses 25 ans, Buksa a inscrit 7 buts et délivrés 2 passes décisives en 10 apparitions en MLS cette saison.

The #NERevs have agreed to transfer Adam Buksa to @Ligue1_ENG club, @RCLens.



🆎 will officially join RC Lens at the opening of the Ligue 1 transfer window.