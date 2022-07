FC Barcelone : Messi, Ronaldo, De Jong... le gros point mercato de Joan Laporta

Une chose est sûre, le FC Barcelone veut revenir au premier plan sur la scène européenne. Avec les signatures d'Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié ou encore dernièrement Jules Koundé, le club catalan réalise un mercato XXL. Le président catalan, qui a annoncé espérer de nouvelles recrues, s'est longuement confié à CBS Sport, lors de la tournée du club aux États-Unis et a directement attaqué sur Lionel Messi.

«J'ai fait ce que je devais faire pour que l'institution passe avant le meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver, a-t-il assuré. Si je lui ai parlé ? Tout ce que je peux dire, c'est que je ferai de mon mieux, c'est tout. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Ce n'est pas le meilleur moment pour en parler, car c'est un joueur du PSG et il a encore une année de contrat et nous devons respecter cela.»

«Nous ne pouvons pas forcer De Jong à baisser son salaire»

Avant d'évoquer le cas de l'autre superstar : Cristiano Ronaldo, qui avait été annoncé un temps au Barça. «Il y a toujours beaucoup de rumeurs. Mais au final, la vérité est que nous voulions Lewandowski. Nous avons une très bonne relation avec Jorge Mendes. Je le connais depuis longtemps. C'est l'un des meilleurs agents de joueurs. Il sait comment faire son travail et je le respecte. C'est la réalité. L'autre sujet (Ronaldo) fait simplement partie de la "petite histoire" du football. Nous avons obtenu Lewandowski. Il était notre principale cible et je préfère ne pas faire de commentaires supplémentaires. Son avenir ne me concerne pas. C'est l'affaire de Manchester United et de Cristiano», a clarifié le président blaugrana.

Autre dossier chaud du FC Barcelone, le cas Frenkie De Jong. Alors que le Néerlandais était annoncé sur le départ en raison de son trop gros salaire, Laporta a assuré qu'il resterait au Barça cet été s'il le souhaitait. «(Frenkie De Jong) va continuer. Il a un contrat. Nous respecterons cette décision. Pour nous, c'est un joueur de Barcelone. Nous comptons sur lui (...) Frenkie a un contrat et nous le respectons. Nous ne pouvons pas le forcer à accepter une réduction de salaire. C'est sa décision. Si je peux assurer qu'il n'ira pas à Manchester United ? Dans le football, on ne sait jamais. Je ne peux pas le dire catégoriquement. Tout dépend des différentes parties. Mais en principe, je peux dire qu'il y a une forte possibilité qu'il reste et je ferai de mon mieux pour qu'il reste à Barcelone.»

Sans langue de bois, le président du Barça est repassé sur toutes les rumeurs concernant le mercato catalan et a assuré que rien n'était fini jusqu'à la fin de l'été. «Nous avons progressé grâce à de nouvelles recrues comme Lewandowski, Christensen, Kessie, Kounde et Raphinha et il y en a probablement encore d'autres à venir», a prévenu le président barcelonais. Les supporters blaugranas vont pouvoir encore rêver.