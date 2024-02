Comment le PSG va remplacer Kylian Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé, c’est le feuilleton qui animait les mercatos et même la saison du PSG depuis maintenant trois ans. Pourtant, cette année est la bonne. Comme nous vous l’annoncions au début du mois de janvier, KM7 a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été à la fin de son contrat. Une information confirmée ce jeudi par différents médias qui expliquent que le joueur a bien annoncé son départ du PSG à son président Nasser al-Khelaifi. Après 7 ans passés au club, Kylian Mbappé va donc poursuivre sa carrière en dehors de la France. Un nouveau projet va donc commencer pour lui, mais aussi et surtout pour Paris.

Le PSG va regarder du côté de l’Angleterre et l’Italie

Désormais, le PSG version QSI va devoir reconstruire son effectif et son projet qui ne tournait qu’autour de l’international français. Le président Nasser al-Khelaifi et le directeur sportif Luis Campos n’avaient pas caché leur envie de se plier aux demandes de Kylian Mbappé dans la construction de l’effectif (la recherche d’un pivot, les arrivées de certains internationaux français). Mais dorénavant, le PSG va devoir tout reconstruire en trouvant le remplaçant de KM7. Évidemment, trouver son remplaçant, aussi bien sur qu’en dehors des terrains, ne sera pas simple, voire impossible. Seuls Vinicius et Haaland semblent avoir un statut de star similaire ou presque à celui de Mbappé. Et les deux joueurs ne risquent pas de bouger vers le PSG pour le moment.

La direction parisienne va donc devoir se pencher sur des joueurs confirmés, mais moins starifiés que ce club a connu. Dans ce sens, certains noms vont être associés au PSG régulièrement dans les prochaines semaines. Du côté de l’Italie, deux joueurs semblent clairement cocher les cases des potentiels remplaçants de Kylian Mbappé. Il s’agit de Rafael Leão et Victor Osimhen. L’international portugais a déjà été associé au PSG ces derniers mois. Polyvalent sur le front de l’attaque et surtout considéré comme l’une des références à son poste, Leao, passé par Lille, est un profil qui pourrait correspondre au PSG. Selon la presse espagnole, le PSG avait déjà commencé à tâter le terrain. Pour Osimhen, c’est aussi le même cas. L’attaquant du Napoli est un attaquant désiré et qui a un profil qui se fait rare dans le football actuel. Alors que le PSG va manquer d’un leader offensif, le Nigérian pourrait incarner ça, notamment tactiquement avec son rôle d’attaquant axial pur. Et son nom est déjà ressorti ce jeudi pour succéder à Mbappé.

Une autre star ou la place aux jeunes ?

Pour remplacer tactiquement le Français, un autre profil a été évoqué ces dernières années et on devrait encore l’entendre dans les prochaines semaines : Marcus Rashford. L’international anglais a montré qu’il était capable d’être brillant et qu’il faisait partie des meilleurs à son poste lorsqu’il est en grande forme. En Angleterre, il reste probablement le joueur le plus influent en dehors des terrains aussi. Du côté de Manchester United, après une saison dernière réussie, il est en difficulté et la possibilité d’un départ cet été existe alors qu’il semblait parti pour prolonger il y a quelques mois. Du haut de ses 26 ans, Rashford n’a aussi jamais caché son intérêt pour le PSG qu’il avait failli rejoindre il y a deux saisons.

Un autre joueur de Premier League avait été évoqué à un moment donné du côté du PSG. Et alors qu’il martyrise le championnat anglais depuis presque 8 ans, un départ cet été ne serait pas si farfelu. À Liverpool depuis 2017, Mohamed Salah pourrait décider d’aller voir ailleurs surtout que son coach Jürgen Klopp a annoncé qu’il allait quitter le club cet été. La saison dernière, l’Arabie saoudite avait tenté d’arracher la star égyptienne à Liverpool. Sans succès. Mais le PSG pourrait avoir son coup à jouer désormais et ce serait un très gros coup qui pourrait bien compenser un minimum le départ de Kylian Mbappé. Surtout que la presse anglaise avait révélé que Mohamed Salah n’était pas insensible au PSG depuis de longues années. Enfin, autre solution pour le PSG, celle d’essayer de miser sur un collectif sans grosse individualité et en faisant de la place aux jeunes en installant par exemple Xavi Simons prêté à Leipzig. Mais cela pourrait ne pas plaire aux supporters qui s’attendront forcément à de gros noms pour cet été. Mais il faudra aussi gérer les cas de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Les deux joueurs occupent le poste de numéro 9 et cela pourrait donc permettre au PSG de ne pas spécialement recruter à ce poste surtout que Kang-in Lee a déjà occupé le couloir gauche. En bref, le PSG version QSI est à un tournant de son projet et va donc devoir se creuser la tête. Et Luis Enrique pourrait aussi avoir son mot à dire.