Angleterre : Arteta valide le choix Tuchel

C’est le débat qui agite l’Angleterre depuis l’officialisation de l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de la sélection. Personne ne remet en cause ses compétences, mais sa nationalité allemande dérange ceux pour qui un sélectionneur devrait être de la même nationalité que la sélection entraînée. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta, a dit tout le bien qu’il pensait de ce choix. « Je pense qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Cela annonce un avenir excitant. J’ai parlé à plusieurs joueurs, ils avaient le sourire aux lèvres, c’est bon signe », a-t-il d’abord commenté.

Puis il a accepté de donner son avis sur la nationalité du nouveau sélectionneur de l’Angleterre et du débat qui agite l’opinion, expliquant que les Anglais devraient être fiers d’attirer autant de coachs de qualité grace notamment à leur excellent accueil. « Je serais très fier que beaucoup de gens et d’entraîneurs fassent tout pour devenir le sélectionneur de l’Angleterre. En tant qu’étranger, la façon dont nous sommes traités dans ce pays, à quel point nous aimons la passion, respectons l’histoire et la façon dont les choses se font dans ce pays… Vous vous sentez tellement lié à l’endroit où vous êtes, même si vous n’êtes pas d’ici. Très peu de pays peuvent en dire autant. Le sentiment que j’ai, c’est que c’est comme si j’étais chez moi. Je suis ici depuis 22 ans, j’ai ce sentiment à cet égard. Je me sens bien accueilli, respecté et inspiré par ce pays. C’est quelque chose dont vous devez être fier en tant que pays. » Le message est passé.