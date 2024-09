PSG : Luis Enrique allume encore les journalistes

«Quand je vois ces analyses de comptoir, je suis mort de rire». Luis Enrique ne manque jamais l’occasion de taper sur les journalistes, en partie les Français, mais surtout les Espagnols. Il entretient avec eux des relations très tendues depuis son passage en tant que sélectionneur de la Roja. Dans le documentaire réalisé sur lui dans son intimité, qui sort en avant-première sur Movistar + ce lundi, l’Asturien se fend de nouvelles déclarations assassines à l’encontre de la presse.

«Je ne veux pas être parfait, ni être aimé de tout le monde. En fait, je préfère qu’on dise du mal de moi, révèle l’Asturien, toujours fidèle à lui-même. Plus il y a de merde et de boue, mieux, je me sens», explique-t-il. Luis Enrique est effectivement un personnage clivent qui ne cherche pas à être apprécié de tous, au contraire, et qui n’hésite pas à se moquer d’un journaliste dont la question n’est pas assez pertinente à son goût. Une chose est sûre, ce nouveau documentaire risque de faire couler encore beaucoup d’encre.

