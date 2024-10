Un viol présumé dans l’hôtel où séjournait Kylian Mbappé

Une visite qui n’a pas fini de faire couler de l’encre. Parti en Suède pour profiter de la ville de Stockholm et de sa vie nocturne ce jeudi alors que la France affrontait Israël, Kylian Mbappé a vu la polémique enfler. Annoncé forfait par Didier Deschamps et voulant se concentrer sur sa préparation physique, l’attaquant de 25 ans s’est fendu d’une sortie qui n’a pas arrangé son image aux yeux du grand public en France. Partis de l’aéroport de Bromma vendredi après-midi, Kylian Mbappé et ses proches ont quitté la Suède.

D’après Aftonbladet, le soir où ces derniers étaient de sortie à Stockholm, un viol présumé aurait eu lieu à l’hôtel de Stockholm où Kylian Mbappé et ses proches séjournaient. Le signalement est arrivé samedi à la police après qu’une femme ait demandé des soins selon le média suédois. Ce dernier explique qu’aucune information indiquant un soupçon quelconque n’est ressortie.