OM : les mots très puissants de Georgiy Sudakov sur Roberto De Zerbi

Toujours au Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov s’est confié sur sa relation avec Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur dans le club ukrainien : «De Zerbi m’a profondément marqué. C’est probablement l’entraîneur qui a le plus influencé ma vision du football. Avec lui, j’ai commencé à voir le jeu différemment : non seulement courir sur le terrain, mais aussi comprendre pourquoi nous faisons certaines choses, comment nous positionner, comment attirer l’adversaire, quand prendre des risques et quand ne pas en prendre. Il m’a appris à réfléchir. J’ai également été frappé par son obsession du détail. Il pouvait interrompre une séance d’entraînement sur une seule mauvaise passe : pour expliquer, démontrer, viser la perfection. Et en même temps, il soutenait et donnait confiance aux jeunes joueurs. Il a cru en moi à mes débuts, et cela a été très important».

La suite après cette publicité

Il a poursuivi dans les colonnes de nos confrères italiens de Tutto Mercato Web : «Il est compatible avec un grand club. Il a déjà montré à Brighton qu’il pouvait bâtir une équipe solide, même sans joueurs de haut niveau. Et si on lui donne plus de ressources et des joueurs de haut niveau, je pense qu’il peut créer quelque chose de vraiment formidable. Son jeu est moderne, intelligent et audacieux. Surtout, il sait faire progresser les joueurs. Et c’est très apprécié aujourd’hui». Là où Roberto De Zerbi passe, les joueurs s’en souviennent toujours positivement.