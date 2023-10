France - Ecosse : les notes du match

L’Equipe de France souhaitait terminer cette trêve internationale du mois d’octobre sur une nouvelle bonne note ce mardi soir, après avoir parfaitement renversé les Pays-Bas la semaine dernière (1-2). Pour ce match amical contre l’Ecosse, sur la pelouse du stade de Pierre Mauroy à Lille, l’entraîneur Didier Deschamps avait quelque peu modifié son système en 4-3-3 avec notamment une charnière centrale inédite composée d’Ibrahima Konaté et Benjamin Pavard, la titularisation d’Eduardo Camavinga dans l’entrejeu et les retours d’Ousmane Dembélé et d’Olivier Giroud en attaque. Les organisateurs de la rencontre ont donc décidé de légèrement décaler le match de 10 minutes pour permettre à tous les spectateurs de se mettre en place.

Suite à l’attentat terroriste de la nuit dernière à Bruxelles, les palpations ont été plus longues et la sécurité a nécessité plus d’attention qu’à l’accoutumée. Au cours de la première période, les Bleus ont rapidement été surpris par l’ouverture du score de Billy Gilmour (11e), bien aidé par une énorme perte de balle sur une relance ratée d’Eduardo Camavinga. Mais les joueurs de Didier Deschamps ont bien réagi en égalisant rapidement sur corner : Antoine Griezmann a déposé le ballon sur la tête de Benjamin Pavard au premier poteau (16e). Le défenseur de l’Inter Milan s’est même offert un doublé par la suite sur une passe de Mbappé (24e).

La France réalise un carton plein

Peu avant la pause, le capitaine des Bleus a transformé un pénalty provoqué par Olivier Giroud (41e) pour tripler la mise. Dans le second acte, l’Equipe de France a joué avec un peu plus de prudence pour éviter de graves pépins physiques et le staff des Bleus a rapidement réalisé plusieurs changements tactiques pour ouvrir son banc : les entrées en jeu de Kingsley Coman et Marcus Thuram ont apporté un petit coup de dynamisme dans cette deuxième mi-temps quelque peu amorphe.

D’ailleurs, c’est le joueur du Bayern Munich qui est venu inscrire le quatrième but de la rencontre pour les Bleus (70e), s’offrant ainsi une première réalisation avec la sélection depuis 2020. C’est donc avec une certaine domination et un contrôle solide du rythme du match que la France s’est largement imposée ce mardi soir contre la Tartan Army (4-1). Carton plein pour les Bleus dans cette trêve internationale avec un succès capital face aux Pays-Bas, validant officiellement son ticket qualificatif pour l’Euro 2024, et une victoire rassurante en amical contre l’Ecosse.

L’homme du match : Pavard (8,5) : pour son retour dans le Nord de la France, le joueur de l’Inter a réalisé une première période de grande classe. Après une première tête simplement effleurée et bien captée par le gardien écossais, le défenseur français a catapulté le cuir au fond des filets (16e) avant de récidiver moins d’une dizaine de minutes plus tard (25e). Pas rassasié, l’ancien Munichois a manqué d’un cheveux le triplé juste avant la pause (37e). En deuxième période, il s’est moins porté vers l’attaque mais l’essentiel était déjà fait. Une prestation XXL de sa part en tant que défenseur central à vocation (très) offensive.

France

Maignan (6) : malgré un but encaissé très rapidement, sur lequel il ne peut rien faire, le gardien des Bleus a rassuré ses défenseurs sur ses rares interventions, et notamment dans les airs sur les coups de pied arrêtés adverses (9e). Le portier de l’AC Milan a passé une soirée très tranquille pour son grand retour à Lilles mais il a tout de même été attentif pour repousser la première frappe cadrée des Ecossais à l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre. En fin de match, le gardien tricolore a été attentif pour repousser les tentatives de Stuart Armstrong et Jacob Brown (85e).

Clauss (5) : le latéral marseillais a assuré défensivement même si l’Ecosse s’est très peu portée vers l’attaque. Néanmoins, il n’a pas été très rassurant avec quelques approximations techniques mais aussi en mettant en difficulté Mike Maignan avec une passe en retrait douteuse. Offensivement, le défenseur tricolore a manqué d’automatismes avec Ousmane Dembélé pour faire des différences. Une performance un peu en dessous de ses habitudes même s’il n’y a pas eu de grand danger.

Pavard (8,5) : voir ci-dessus.

Konaté (5,5) : solide défensivement, le défenseur de Liverpool a gagné de nombreux duels sur les rares incursions de l’Ecosse dans la partie de terrain de l’équipe de France. Moins en vue offensivement que son alter égo de la charnière centrale, il a néanmoins mis en échec constamment les attaquants adverses sur les quelques ballons qu’il a eus à négocier en première période. Toujours aussi présent au retour des vestiaires, le joueur des Reds a continué à se montrer intraitable. Il a été remplacé par Castello Lukeba (87e) pour sa première sélection avec les Bleus.

T. Hernandez (6) : très précieux offensivement, le latéral des Bleus a combiné avec son compère du couloir gauche et capitaine, Kylian Mbappé, pour amener le danger. Son activité incessante avec ce dernier a causé beaucoup de problèmes aux Ecossais qui n’ont que trop rarement réussi à bloquer leurs offensives communes. Défensivement, le joueur de l’AC Milan n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent même si son manque de concentration en fin de match aurait pu coûter un but à son équipe.

Griezmann (6,5) : fidèle à ses principes de jeu, le joueur de l’Atlético de Madrid a été au four et au moulin. Redescendu très bas pour donner un coup de main à sa défense, l’ancien Barcelonais a également réussi à alimenter ses attaquants. Malgré une première transversale douteuse (2e), c’est lui qui a délivré un superbe corner sur la tête de Benjamin Pavard (16e). Très impliqué, il a continué à avoir une activité incessante dans l’entrejeu avant de céder sa place à Youssouf Fofana (77e).

Tchouaméni (7) : le milieu de terrain tricolore a une nouvelle fois confirmé son importance dans l’entrejeu des Bleus. Capable de faire la différence sur une passe, il en a profité pour délivrer plusieurs passes de grande classe dans la profondeur pour casser les lignes et mettre sur orbite ses attaquants, à l’image de ces amours de ballon pour Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en première période. Après une nouvelle performance taille patron, il a été remplacé par Boubacar Kamara (77e).

Camavinga (5,5) : l’ancien Rennais a connu un début de match cauchemardesque avec une erreur assez incroyable de sa part qui a entraîné l’ouverture du score des Ecossais (11e). Après cette entame catastrophique, le milieu français s’est montré assez imprécis dans ces transmissions vis-à-vis de son compère du Real Madrid. Au retour des vestiaires, il est monté en régime avant de montrer pleinement toute l’étendue de ses talents de conservation de balle alliés à une technique au-dessus de la moyenne.

Dembélé (5) : l’ailier virevoltant a beaucoup tenté comme à son habitude. Mais comme souvent ses tentatives se sont montrées infructueuses. Le côté droit des Bleus, en manque d’automatismes, a souffert de la comparaison avec l’autre côté, beaucoup plus inspiré offensivement. En début de deuxième période, il a néanmoins servi sur un plateau Kylian Mbappé qui a manqué de spontanéité pour convertir l’offrande. Il a été remplacé par Kingsley Coman (64e). Le joueur du Bayern a profité d’un ballon repoussé par la transversale pour marquer sur un de ses premiers ballons (70e).

Giroud (6) : l’attaquant des Bleus a été fidèle à ses habitudes. Assez discret en début de match, le buteur de l’AC Milan a fait la différence sur une action sans ballon. Avec l’aide de l’assistance vidéo, l’arbitre a sifflé un pénalty logique pour une faute de Liam Cooper sur le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (39e). Il a cédé sa place à Marcus Thuram (64e). Ce dernier s’est tout de suite mis en évidence en combinant avec Kylian Mbappé avant de servir Antoine Griezmann qui a trouvé la transversale (70e).

Mbappé (7,5) : comme bien souvent, les offensives françaises sont quasiment toutes venues du côté gauche animé par le capitaine des Bleus. Même si l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré imprécis à plusieurs reprises, il a quand même offert le doublé à Benjamin Pavard sur un plateau (25e) avant d’essayer de lui offrir un triplé une dizaine de minutes plus tard. Le natif de Bondy a ensuite eu le sang froid pour transformer son pénalty (40e). Il a une nouvelle fois été à l’initiative sur le dernier but tricolore en combinant à la perfection avec Marcus Thuram avant de céder sa place à Randal Kolo Muani (87e).

Ecosse

- Kelly (4,5) : le gardien de but de Motherwell ne s’est pas fait prendre par la combinaison sur coup franc en captant le centre de Mbappé (8e). Néanmoins, délaissé par une défense laxiste sur son marquage, il est pris au dépourvu sur la tête de Pavard - aidé du poteau - avant de revoir le Lillois s’offrir un doublé. S’il plonge du bon côté, il n’arrive pas à dévier le penalty de Mbappé (40e). Il s’est montré plus vigilant face à Tchouameni (43e) et Dembélé (45+2e). Battu à trois reprises en première période, il est remplacé par Clark (46e, 3,5), qui ne peut rien faire sur la reprise puissante de Coman (70e) et sauvé par la transversale devant Griezmann (70e) et Thuram (81e).

- Patterson (2,5) : le latéral d’Everton n’a pas bien suivi Pavard, qui a réussi à couper le ballon au premier poteau et remettre les compteurs à zéro (16e), avant d’être battu au duel par les vitesses de Mbappé et Théo Hernandez. Averti (36e) à la suite d’une faute sur le latéral tricolore, le Toffee se créait quelques occasions rares en attaque, comme son centre puissant pour Adams dégagé par Maignan (45+1e). Souvent pris dans son dos sur son flanc, le défenseur de 22 ans aura connu une soirée compliquée face aux nombreux assauts sur son côté. Remplacé par McGinn (89e).

- Hendry (3,5) : parti du côté de l’Arabie saoudite - à Al-Ettifaq - cet été, le central écossais n’a pas su défendre sur un Mbappé inspiré sur le deuxième but des Bleus (25e). Il a ensuite été battu au duel face au Parisien, mais est bien revenu pour l’empêcher de servir Giroud (45e). Avec son gabarit imposant, il a su calmer les ardeurs offensives de Giroud dans la surface malgré tout.

- Cooper (3,5) : le défenseur de Leeds a bien commencé son match avec une belle intervention pour couper le contre français (10e). Cependant, il a rapidement été en dedans dans ce match en tirant le maillot de Giroud, offrant un penalty sifflé à l’aide de la VAR, faute pour laquelle il est averti (37e). Peu inspiré défensivement, il a été en retard dans les duels (1 gagné sur 4). Remplacé par Souttar (64e), très vite sollicité dans le match mais souvent solide pour rassurer les siens, malgré le score lourd au coup de sifflet final.

- McKenna (4) : dernier élément de cette charnière tripartite, le défenseur de Nottingham Forest a connu un peu plus de réussite que son coéquipier de l’axe. Moins sollicité sur son côté droit face à Clauss et Dembélé, le Red a su même casser quelques lignes grâce à son piston (2 passes en profondeur réussies), et s’imposer face aux attaquants en bleu dans l’impact physique (3 duels gagnés sur 4).

- Taylor (4) : comme son défenseur à sa droite, l’arrière gauche du Celtic FC aura moins été sollicité lors des assauts adverses. Moins actif défensivement en seconde période, il aura écopé d’un carton jaune en fin de match à la suite d’une faute au milieu de terrain sur le buteur Coman (84e). Le manque de justesse de Dembélé dans ses prises de décision lui permettaient de revenir protéger sa charnière centrale. Pas le moins vigilant, mais une soirée lilloise en dedans…

- McTominay (4,5) : meilleur buteur et capitaine de la Tartan Army dans cette campagne des éliminatoires, le milieu de terrain de Manchester United s’est montré percutant dans son jeu, n’hésitant pas à prendre ses responsabilités balle au pied et à proposer des appels dans le dos de la défense. Mais le Red a souvent été maîtrisé, se voyant limité dans son apport offensif habituel.

- Ferguson (4) : le Bolognais n’a pas eu beaucoup d’occasions de s’illustrer offensivement sur son flanc droit. Obligé de soutenir Patterson dans un couloir bien sollicité par Mbappé et Hernandez, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas montré de caractère dans son jeu, souvent bousculé au sol (11 perdus sur 16) et parfois trop brouillon sans le ballon (8 fautes commises). Une soirée compliquée pour le pensionnaire de Serie A.

- McLean (3) : sûrement l’Ecossais le moins en vue dans cette rencontre, malgré les quelques phases de possession en seconde période pour sauver un peu plus l’honneur. Le milieu de terrain de Norwich a néanmoins quelques tâches défensives pour éloigner le danger (2 dégagements). Peu présent dans la moitié française, il a dû céder sa place à Christie (77e), qui n’aura pas eu beaucoup à faire avec un rythme bien retombé en raison du grand écart au score.

- Gilmour (5) : le jeune milieu de terrain, formé à Chelsea, débutait parfaitement la rencontre en profitant de la bourde de Camavinga pour tromper Maignan d’un bel enroulé (11e). Souvent présent dans la circulation du ballon de son équipe, l’ex-Blue était volontaire pour amener le danger dans la surface française, sans pour autant être juste dans le dernier geste (0 centre réussi sur 4). Remplacé par Armstrong (76e).

- Adams (3) : peu servi dans le camp adverse, l’attaquant de Southampton devait se cantonner au travail défensif sans le ballon et à servir de pivot aux siens. S’il a quelquefois réussi à recevoir le ballon dans des positions intéressantes, le manque de solutions dans le dernier tiers le contraignait à l’exploit individuel ou à une transmission compliquée, amenant souvent à une perte de balle. Remplacé par Brown (65e), plus dangereux que son prédécesseur avec un coup de casque cadré mais capté par Maignan.