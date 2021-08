Séville FC : Monchi sait déjà comment remplacer Jules Koundé

La suite après cette publicité

Après un début de mercato assez calme, Séville a passé la seconde en enrôlant le latéral gauche suédois Ludwig Augustinsson, alors que Gonzalo Montiel est arrivé de River Plate pour le flanc droit. Thomas Delaney du Borussia Dortmund est aussi attendu en Andalousie, tout comme Rafa Mir, qui devrait finalement rejoindre l'écurie du sud de l'Espagne et non l'Atlético.

Mais Monchi ne vivra pas une fin de mercato tranquille. Effectivement, une menace plane au-dessus de sa tête, et elle concerne Jules Koundé. Pas plus tard que mercredi, la presse espagnole annonçait que Chelsea ne lâchait pas le Français et allait repasser à l'attaque. La proposition londonienne séduit l'ancien Bordelais, qui pourrait bien partir dans les prochains jours.

Kamara pour jouer en défense

Et comme l'indique AS, Séville en est totalement conscient et a un objectif principal pour renforcer son arrière-garde : Boubacar Kamara. Le joueur de l'OM, dont le contrat expire en 2022, est ainsi considéré comme un joueur avec un avenir énorme par le directeur sportif sévillan, qui aurait en plus le pouvoir d'achat pour le recruter avec le joli chèque reçu pour Koundé (60 à 70 millions d'euros).

Reste désormais à savoir comment sera accueillie la nouvelle par le joueur et par l'Olympique de Marseille. Mais on le sait, Kamara fait partie des éléments sur lesquels compte Pablo Longoria pour collecter un joli pactole, et tout indique que les Sévillans pourront proposer bien plus d'argent que la Lazio ou Newcastle. L'OM demandait, aux dernières nouvelles, un montant situé entre 15 et 20 millions d'euros. Affaire à suivre donc...