La fin de la saison de Serie A fixée au 2 août

Si le championnat a été définitivement arrêté en Belgique, et si les dernières directives du gouvernement néerlandais laissent penser que la saison d'Eredivisie n'ira pas à son terme, la Serie A est prête à se démarquer en prolongeant la fin de sa saison. Aujourd'hui s'est tenue une réunion entre les membres de la fédération, en lien avec l'épidémie de coronavirus qui touche brutalement le pays. Comme le rapporte l'ANSA, le président de la FIGC, Gabriele Gravina, adoptera prochainement une résolution qui permettra de prolonger la fin du championnat, et donc la saison sportive 2019/2020 jusqu'au 2 août.

Une date qui s'inscrit dans la lignée du cahier des charges de l'UEFA, qui a réclamé que les compétitions nationales en cours soient terminées au plus tard le 3 août. C'est la Fédération néerlandaise de football qui avait précisé ce détail important dans son compte-rendu de la réunion du 1er avril. L'UEFA souhaite en effet que les 55 pays adhérents aient bouclé leur championnat au 3 août, dernier délai, pour pouvoir disputer sur tout le mois d'août la fin des rencontres de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. L'objectif ultime étant de disputer les finales les jeudi 27 (C3) et samedi 29 août (C1).