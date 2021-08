Monaco-Nantes : les compositions officielles

L'heure de la reprise de la Ligue 1 a sonné ! Honneur à l'AS Monaco, troisième pour les débuts de Niko Kovac sur le banc la saison passée, qui accueille au stade Louis-II (21h) le FC Nantes, 18e et maintenu in extremis sous la houlette d'Antoine Kombouaré, grâce à sa victoire en barrage face au Toulouse Football Club. Qui dit nouvelle saison dit nouvelles têtes. L'ASM a enregistré les arrivées d'Alexander Nübel (gardien), d'Ismail Jakobs (piston gauche), de Jean Lucas (milieu) et de Myron Boadu (attaquant). En face, les Canaris ont conservé Alban Lafont et accueilli Rémy Descamps au poste de gardien, et comptent désormais les services du milieu prêté par Parme, Wylan Cyprien.

Pour ce match de lancement de la nouvelle saison, l'ASM - qui a la tête dans les qualifications pour la Ligue des champions et pourraient enchaîner 8 matches au mois d'août - s'avance en 3-2-4-1, avec la recrue du Bayern Alexander Nübel dans le but, protégé par le trio Aguilar-Disasi-Badiashile. Double-pivot Tchouaméni-Lucas, puis ligne de quatre Gelson-Diop-Boadu-Caio Henrique, en soutien de Volland. En face, les Nantais devraient apparaître en 4-2-3-1. Alban Lafont est au but, devancé par Fabio, Castelletto, Pallois et Appiah. Devant la défense, Girotto et Moutoussamy sont là. Pereira de Sa, Blas et Simon sont eux en soutien de Kolo Muani.

Les compositions officielles :

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile - Lucas, Tchouaméni - Gelson, Diop, Boadu, Caio Henrique - Volland

Nantes : Lafont - Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah - Moutoussamy, Girotto - Pereira de Sa, Blas, Simon - Kolo Muani