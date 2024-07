La réaction folle de Robin Le Normand après la victoire de l’Espagne

L’Espagne a décroché ce dimanche soir, son quatrième titre de champion d’Europe des Nations. Sur cette compétition, l’Espagne a pu compter sur une charnière inédite. Une défense centrale franco-française composée d’Aymeric Laporte et Robin Le Normand, tous deux naturalisés espagnols. Ce dernier n’a pas su cacher son émotion après la victoire en finale de son pays adoptif. «Il n’y a pas de mots, j’ai ma famille qui est ici et qui a souffert avec moi. Personne n’avait misé un euro sur nous et nous l’avons fait, c’est incroyable.»

Le joueur de 27 ans, sélectionné à 17 reprises avec la Roja, a comme son compère dans l’axe choisi de rejoindre la sélection espagnole car Didier Deschamps ne l’appelait pas chez les Bleus. Barré par la concurrence en équipe de France et vivant en Espagne depuis près de huit ans, Le Normand a finalement fait un choix payant en choisissant d’obtenir la nationalité espagnole en 2023.