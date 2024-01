Bayer : Victor Boniface absent pour trois mois minimum !

Si son indisponibilité à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février) était d’ores et déjà annoncée, la gravité de la blessure de Victor Boniface n’était pas encore connue. Mais son club du Bayer Leverkusen a annoncé ce mardi que l’attaquant nigérian allait devoir se faire opérer, l’éloignant ainsi des pelouses jusqu’au début du mois d’avril prochain, soit plus de trois mois d’absence : «L’international nigérian s’est blessé lors de la préparation de sa sélection pour le championnat continental en Côte d’Ivoire et a donc dû rentrer en Allemagne plus tôt»

«Boniface a subi une blessure musculo-tendineuse au niveau de l’adducteur droit au camp d’entraînement des Nigérians à Dubaï. C’est ce qu’a révélé un examen IRM ce mardi matin à Cologne, Boniface sera opéré dans les prochains jours. Le buteur de 23 ans devrait pouvoir revenir dans l’équipe de Bayer 04 début avril», est-il écrit dans le communiqué officiel du club allemand. Un coup dur évident pour les troupes de Xabi Alonso, qui perdent leur leader offensif pesant 10 buts et 7 passes en championnat.