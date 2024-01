CAN 2023, Nigeria : Victor Boniface annonce son forfait

Les forfaits s’enchaînent. Après Amine Gouiri (Algérie) et Wilfried Ndidi (Nigéria), la Coupe d’Afrique des Nations 2023 fait face à une autre mauvaise nouvelle. En effet, les Super Eagles devront faire sans leur attaquant vedette du Bayer Leverkusen, Victor Boniface. Touché à une blessure à l’aine, il devrait être absent pendant cinq à six semaines et retourne en Allemagne pour se soigner.

«Bonne chance à vous, les gars. J’espère le meilleur pour vous dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023», a assuré l’attaquant de 23 ans sur ses réseaux sociaux. Un nouveau forfait, qui intervient juste après la blessure inquiétante de Sehrou Guirassy (Guinée), à cinq jours du début de la compétition.