Argentine - Brésil : les compositions officielles

La 14e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone CONMEBOL se poursuit cette nuit et livre un choc entre l’Argentine et le Brésil. Déjà qualifiée, l’Albiceleste de Lionel Scaloni s’articulent dans un 4-2-3-1 compact avec Emiliano Martinez comme dernier rempart derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. L’entrejeu est composé de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Thiago Almada et Alexis Mac Allister. En attaque, Julian Alvarez prend place en pointe.

De leur côté, les Auriverdes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Bento dans les cages derrière Wesley, Marquinhos, Murillo et Guilherme Arana. Joelinton et André constituent le double pivot avec Rodrygo et Vinicius Junior sur les ailes. Devant, Matheus Cunha prend la pointe de l’attaque avec Raphinha en soutien.

Les compositions

Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - Paredes, De Paul - Fernandez, Mac Allister, Almada - Alvarez

Brésil : Bento - Wesley, Marquinhos, Murillo, Arana - André, Joelinton - Rodrygo, Raphinha, Vinicius - Cunha