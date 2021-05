Serie A : la Fiorentina se défait de la Lazio

Ce samedi de Serie A se terminait avec une belle affiche entre la Fiorentina à la Lazio au stade Artemio Franchi. La Viola, 14ème avant le coup d’envoi, recevait la Lazio, 6ème et qui avait la possibilité de mettre la pression sur l’AC Milan, 5ème, en cas de succès. Pour le club florentin, la victoire était impérative pour se rapprocher du maintien, toujours pas acquis.

En première période, la Fio ouvrait le score par l’intermédiaire de son incontournable buteur Dusan Vlahovic (32e). 1-0 à la pause. En seconde période, les hommes de Simone Inzaghi ne parvenaient pas à trouver la faille et Vlahovic inscrivait même un second but en toute fin de match (90e) pour sécuriser les trois points. Victoire de la Fiorentina, 2-0, qui montait à la 13ème position du classement avec ce succès. Statu quo pour la Lazio en revanche, qui restait 6ème.

