Vidéo : le but fou d’Hugo Ekitike avec les Espoirs

Cette saison, Hugo Ekitike semble monter en puissance avec Francfort. Arrivé l’hiver dernier en Allemagne, le buteur de 22 ans commence à retrouver son football et a connu des débuts réussis cette saison. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 8 matches, il affiche une forme olympique et a logiquement été convoqué avec l’équipe de France Espoirs lors de ce rassemblement.

Preuve de sa confiance et sa forme du moment, il s’est distingué à l’entraînement du jour avec un sublime but. Sur un centre, il contrôle dos au but et enchaîne avec une talonnade imparable dans la lucarne du gardien. Les amateurs de football apprécieront ce geste magnifique. A déguster sans modération…