L’OL a trouvé son nouveau directeur général mais…

À la recherche d’un nouveau directeur général depuis le départ de Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais pourrait nommer Santiago Cucci, CEO de Dockers (Levi Strauss & Co). Comme indiqué par L’Equipe, John Textor, qui occupe actuellement le poste, serait en passe de confier cette mission au Basque de 55 ans.

Malgré tout, le quotidien précise que l’ancien dirigeant de QuickSilver, Kaporal, Marc Jacobs et Tommy Hilfiger débuterait son aventure par un poste de directeur haut placé au sein d’Eagle Football avant, possiblement, de prendre, éphèmerement, la direction générale de l’OL. Une intérim avant de trouver le candidat idéal. Pour trouver ce DG permanent, Eagle a d’ailleurs missionné la société américaine de chasseurs de têtes CAA Base et les investigations ont d’ores et déjà commencées.

