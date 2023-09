Le Real Madrid va s’offrir deux joueurs pour 300M€ en 2024, Paul Pogba a une porte de sortie en Turquie

Madrid fait coup double

Et du côté du Real Madrid, on prépare un coup de maître en 2024. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies n’a toujours pas débuté des négociations avec son club, et ne semble pas le vouloir. Le Canadien est intéressé par un départ au Real, et l’intérêt est réciproque d’après Marca. Le Real veut renforcer drastiquement son côté gauche avec Davies et pourrait faire une offre dès cet hiver, ou l’été prochain. Si le joueur ne renouvelle pas définitivement avec les Allemands, le Bayern sera contraint de le vendre pour récupérer quelques liquidités. Puis il y a toujours le cas Kylian Mbappé. Malgré un nouvel échec dans le dossier il y a quelques semaines, Florentino Pérez garde toujours espoir de le recruter. Le Parisien devrait signer pour la Casa Blanca libre de tout contrat l’été prochain. Le club espagnol s’offrira donc en même temps Davies et Mbappé, deux joueurs dont la valeur combinée se rapproche des 300M €, le retour des sommes galactiques.

Pogba direction la Turquie

À en croire les informations du Corriere Dello Sport, la Juventus va discuter avec l’agent de Paul Pogba pour signer un nouveau contrat. La Vieille Dame va tenter de le convaincre de baisser son salaire, c’est le joueur le mieux payé de l’effectif avec des émoluments de 8 millions d’euros nets par an sans compter les divers bonus. Si le Français refuse, le club italien sera contraint de se débarrasser de lui. En plus, d’après le quotidien turc Fotomaç, Galatasaray insiste auprès des dirigeants turinois pour le transfert de Pogba. Le mercato se clôture le 15 septembre en Turquie et Galatasaray va mettre la pression sur La Pioche et la Juve autant que possible jusqu’à la dernière minute. Une offre dans les dernières heures est envisagée.

Jadon Sancho sur le départ

Et pour être bien complet sur le mercato anglais, on peut lire sur la Une du Sun que le Borussia Dortmund prévoit de faire une offre en janvier pour l’ailier de Manchester United Jadon Sancho en janvier. Le jeune Anglais n’a jamais réussi à s’imposer avec les Red Devils malgré un gros transfert. Et s’il ne parvient pas à faire la paix avec le manager Erik Ten Hag, le coach néerlandais acceptera sûrement son départ sans problème cet hiver.