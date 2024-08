Harry Kane déjà sous le charme de la méthode Kompany

Harry Kane se languit de pouvoir évoluer sous les ordres de Vincent Kompany. Pour sa première semaine depuis son retour à l’entraînement, le buteur des Three Lions semble déjà conquis par son nouvel entraîneur. «J’ai entendu beaucoup de bonnes choses (sur Vincent Kompany), non seulement en tant qu’entraîneur, mais aussi en tant qu’être humain, lorsqu’il était capitaine et leader de Manchester City. Je ne suis ici que depuis quelques jours, mais j’aime cette énergie qu’il a apportée […] Personnellement, j’ai hâte d’être de retour avec l’équipe, de m’entraîner avec le groupe et de comprendre lentement comment il veut jouer, ses idées», a déclaré l’homme aux 36 buts en Bundesliga, la saison passée.

L’attaquant anglais s’apprête à démarrer sa deuxième saison sous le maillot bavarois. Il compte bien sur le Belge pour rompre sa malédiction et lui permettre de remporter son premier trophée collectif. Avec le Bayern cette saison, Harry Kane visera le triplé Coupe d’Allemagne, championnat, Ligue des Champions avoir vécu la première saison blanche du club depuis 2012.