Toulouse - OM : la frustration à chaud de Faris Moumbagna

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre Toulouse (2-2). Proches de la défaite, les Phocéens ont même arraché le match nul dans les dernières secondes grâce à Faris Moumbagna. Héros olympien de la soirée, le Camerounais n’a pas été très heureux juste après la rencontre. Interrogé par Prime Vidéo, il a fait part de sa frustration à l’issue de la partie : il n’y a pas de place pour raconter le but, car on perd des points et on ne peut pas se permettre de le faire. C’est difficile depuis le début de la saison, mais on se doit de faire des résultats, d’être plus concentré, plus serein.

La suite après cette publicité

On doit se rendre contre de ce qu’on n’a pas fait. Sentiment de frustration, de déception, on perd deux points, mais on doit rester concentrer et faire le travail. On menait 1-0 en première période et on se devait de garder le score et d’être plus concentré. Ce sont des choses qui arrivent. On prend le point et on continue a-t-il poursuivi. Combattif, Faris Moumbagna sera attendu comme ses coéquipiers ce mercredi face à Nice.