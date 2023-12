OL : le message fort de Lisandro Lopez

À l’occasion du match en retard comptant pour la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, mercredi soir. Une rencontre qui a largement tourné à l’avantage des Phocéens (3-0) enfonçant un peu plus les Gones dans la crise. Après 14 journées de championnat, les partenaires d’Alexandre Lacazette sont plus que jamais derniers de la classe et accusent un retard de six points sur le premier non-relégable, Strasbourg (15e avec 13 points).

En dépit d’une prestation encourageante le week-end dernier contre Lens, l’OL est retombé dans ses travers. Logiquement, la situation catastrophique du club rhodanien, qui va devoir se démener pour assurer son maintien à l’issue de la saison interpelle à l’étranger. En marge du choc face à l’OM, Lisandro Lopez a souhaité adresser un message d’encouragement à son ancienne formation via les réseaux sociaux. «Je veux vous dire que vous pouvez. Même au moment le plus critique, quand nous ne pouvons pas trouver la sortie, quand il semble qu’il n’y a plus de réponses. Je sais que vous pouvez. Ce club n’a pas perdu son caractère fabuleux, son histoire, sa mentalité de gagnant ! Le talent seul ne suffit pas, mais je sais qu’en plus du talent, il y a des guerriers derrière qui gagneront la bataille. Poussez, restez unis, combattez avec dignité et amour de soi… et surtout avec confiance», a notamment lâché l’Argentine, buteur à 82 reprises en 168 participations sous les couleurs rhodaniennes (entre 2009 et 2013).