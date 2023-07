Inter Miami : l’effet Lionel Messi se fait déjà ressentir !

La suite après cette publicité

Avec le recrutement de Lionel Messi, l’Inter Miami est entré dans une autre dimension. Très attendu pour ses débuts, l’attaquant argentin a marqué les esprits en offrant la victoire face à Cruz Azul (2-1) à la suite d’un splendide coup franc vendredi dernier. Si son impact se fait déjà ressentir sur le terrain, il est également en dehors. Marca révèle que la signature du septuple Ballon d’Or a permis à la franchise américaine, propriété de David Beckham, de gagner en popularité sur les réseaux sociaux.

En effet, le média espagnol mentionne que le club floridien est passé de 1 million de followers à près de 11,6 millions actuellement sur Instagram. Un chiffre conséquent qui place l’Inter Miami au-dessus des équipes de NFL, principale ligue de football américain. « L’Inter Miami avec la signature de Messi a commencé à avoir une attention mondiale. On s’attendait à ce que leurs médias sociaux gagnent un large public avec l’annonce de sa signature, après tout, nous parlons de l’un des trois plus grands de l’histoire du football mondial », a déclaré Fabio Wolff, associé directeur de Wolff Sports. Le constat est le même sur Tik Tok où la franchise américaine a atteint 5,2 millions d’adeptes. Au total, l’Inter Miami dépasse les 30 millions d’abonnés sur toutes les plateformes confondues. Et ce n’est que le début !

