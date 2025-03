Vincent Koziello rebondit au Népal

Ancien grand talent de l’OGC Nice, le milieu de terrain Vincent Koziello (29 ans) a vu sa carrière prendre une tournure inattendue. Passé du côté du FC Cologne, du Paris FC, du CD Nacional, d’Ostende et de Virton, le natif de Grasse était libre de tout contrat. Il a finalement décidé de quitter l’Europe pour signer au Népal au sein du club de Katmandou Rayzrs. Une équipe où on retrouve l’attaquant Mohamed Buya Turay (Saint-Trond, Djugarden, Malmö …) et le défenseur Bakary Mané (Génération Foot).

«Bienvenue au Katmandu Rayzrs FC, maestro du milieu de terrain Vincent Koziello ! Avec une riche expérience à votre ceinture, nous sommes ravis de vous avoir à bord. Votre expérience dans la plus grande scène européenne et votre compétence élèveront sans aucun doute l’équipe alors que nous visons la grandeur ensemble», a annoncé le club népalais dans un communiqué.