Stade Rennais : on n'arrête plus l'infernal Martin Terrier !

Martin Terrier 2022. Dans l'album souvenir retraçant sa carrière, le natif d'Armentières retiendra plusieurs moments forts. Mais cette année a été un vrai tournant. Métamorphosé, l'attaquant est passé d'un joueur manquant de confiance en soi et parfois dans le dur mentalement à un buteur ultra efficace pratiquant son meilleur football. Il l'avait d'ailleurs reconnu en mars dernier. « Je me sens bien, je suis satisfait de ma progression. Je sens que j’ai passé un cap cette saison, notamment mental. Et en termes d’efficacité, je pense que ça se voit.»

La surprise de Deschamps ?

Oui, tout le monde le voit. Les clubs anglais, comme Liverpool, Tottenham ou Leeds, qui l'ont dragués cet été s'en sont rendus compte. Le Stade Rennais aussi bien évidemment puisque Martin Terrier a étendu son bail jusqu'en 2026 le 24 août dernier. Didier Deschamps et le staff des Bleus ont également remarqué l'avant-centre breton puisqu'il a été pré-convoqué à plusieurs reprises. Mais pour le moment, il n'a pas eu l'honneur d'être sélectionné avec l'équipe de France A. Ce qui ne semble pas le perturber comme il l'a confié au mois de septembre, lorsque son nom revenait pourtant avec insistance dans les médias.

«Je suis très content de ma performance individuelle, même si ce n'est pas le plus important. Je continue de passer des paliers, je suis très content. Je continue de travailler, c'est un de mes objectifs, ça passe par ce genre de performances donc il faut que je continue. Je n'ai pas de message à passer. Je suis content de moi et de l'équipe.» Absent du dernier rassemblements des Bleus, Terrier continue donc de répondre sur le terrain, en espérant convaincre DD d'ici la fameuse liste pour le Mondial. Y figurer serait une surprise mais aussi la cerise sur le gâteau après une année 2022 parfaitement réussie.

Terrier imprime une cadence infernale

Depuis le début de l'année civile, l'ancien joueur du LOSC a joué 39 rencontres toutes compétitions confondues. Il a marqué 23 buts au total. Si on se focalise uniquement sur cet exercice 2022-23, l'attaquant de 25 ans en est à 11 buts en 18 matches toutes compétitions confondues, dont 17 en tant que titulaire (4 assists). Sa dernière réalisation date d'hier puisqu'il a marqué un but lors du succès 3 à 0 face à Montpellier. Il s'agit de sa septième réalisation de la saison en championnat de France. Il est d'ailleurs 5ème meilleur buteur de L1 avec cinq autres joueurs dont Lionel Messi (PSG) ou encore Alexandre Lacazette (OL).

Une belle place pour le joueur, qui veut aller encore plus haut comme il l'a avoué dimanche en zone mixte. «Je suis bien en ce moment, je vais tout faire pour que ça continue et jouer mieux encore.» Le Français est loin d'être rassasié, lui qui reste sur une belle série de 9 buts lors des 11 derniers matches de son équipe. Martin Terrier met ainsi toutes les chances de son côté pour s'offrir un voyage au Qatar avec les champions du monde en titre dans les prochaines semaines. De quoi terminer l'année 2022 en beauté et ajouter quelques souvenirs supplémentaires à son album.