EdF : Didier Deschamps s'est fait une bosse à la tête

Les Bleus, ce mardi soir, se sont imposés sur le score d'un but à zéro contre l'Allemagne. Mais un drame aurait pu intervenir juste avant la rencontre. En effet, un ULM de Greenpeace s'est à moitié écrasé dans le stade, blessant deux personnes et envoyant quelques débris devant le banc français. Guy Stéphan et Didier Deschamps se sont réfugiés en dessous et le sélectionneur s'est légèrement blessé à la tête.

La suite après cette publicité

« En me réfugiant avec Guy (Stephan, ndlr), j'ai heurté le banc. J'ai une petite bosse, ce n'est rien. On a frôlé le drame. Ça aurait pu être plus grave. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas de conséquence heureusement », a expliqué le coach des Bleus devant les médias en conférence de presse d'après-match ce mardi soir.