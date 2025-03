OL : le message assassin de l’épouse de Paulo Fonseca

La sanction est tombée hier soir pour Paulo Fonseca (52 ans). Et elle a été bien plus sévère qu’attendu. Alors qu’on évoquait une suspension maximale de 7 mois, le technicien portugais, qui a perdu son sang-froid face à l’arbitre lors du match face à Brest, a été suspendu de banc pour 9 mois. Il lui est aussi interdit d’accéder au vestiaire et au terrain jusqu’au 15 septembre.

Une décision forte que ne comprend pas l’entourage de l’ancien entraîneur du LOSC, qui garde la confiance de l’OL. C’est le cas de son épouse, Katerina. A Bola a partagé sa réaction : «9 mois pour quelques secondes de cris ? Une décision absurde, scandaleuse et sans précédent. Ce qui est demandé, c’est la justice, pas une exécution politique.» Le message est plutôt clair.