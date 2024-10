Angleterre : Gareth Southgate devrait être anobli

Innocenté dans une histoire de fraude fiscale, Gareth Southgate pourrait être prochainement anobli par la couronne d’Angleterre. Un honneur qui serait offert à l’ancien sélectionneur anglais (116 rencontres, 2016-2024) pour le récompenser pour son travail effectué à la tête des Three Lions. Celui qui est parvenu à se qualifier pour deux finales d’Euro consécutives avec l’Angleterre pourrait donc bientôt devenir : Sir Gareth Southgate.

«Maintenant qu’il a nettoyé son ardoise, les gens parlent de lui devenant 'Sir Gareth’», rapporte The Sun. Devenir chevalier est l’une des plus hautes distinctions possibles pour un citoyen du Commonwealth. En cas d’anoblissement, Southgate rejoindrait le club très fermé des 'Sir’ chez les entraîneurs des Three Lions en rejoignant Sir Bobby Robson et Sir Alf Ramsey.