L'OM a perdu gros

Très mécontents après la défaite concédée à Rennes alors qu'ils menaient 1-0, les Marseillais avaient-ils senti le vent tourner ? Quatrième du classement, à quatre points du troisième (le PSG) et cinq des deux leaders (Lille et l'OL), avant le coup d'envoi de la 17e journée, l'Olympique de Marseille se devait de rester au contact en réalisant une bonne performance à Angers.

Car avec deux matches en moins à jouer (contre Lens et Nice), le club phocéen avait des chances de prendre les commandes de la Ligue 1. Mais en une semaine, tout a changé avec deux terribles déplacements dans l'Ouest. Battus en Bretagne (2-1), les Phocéens ont cette fois-ci mordu la poussière en terres angevines (2-1). Sans oublier, entre temps, le match nul à domicile contre Reims (1-1).

L'OM distancé du podium

Une série de contre-performances cumulée aux bons résultats de Lille, Lyon, le PSG et Rennes et vous obtenez un OM relégué au cinquième rang, à sept points de la troisième place et à huit de la première. Donc même en gagnant ses deux en retard, Marseille a perdu gros. Et ça, AVB l'a très bien compris au moment de venir s'exprimer en conférence de presse.

«On a encore deux matches en moins, on est pas mal au niveau des points. Sur les trois derniers matches, on n'a pas atteint notre objectif. On n'était pas au niveau. C'est une mauvaise manière de terminer l'année. La différence, c'est que les autres sont beaucoup mieux. On a beaucoup de monde à côté de nous qui font des très bonnes performances. Cette régularité a porté un niveau de classement qui est très haut. On a fait bien, mais on voulait faire mieux. On n'a pas profité de la situation qui était autre la semaine dernière». Et l'OM ne devra pas se rater à la reprise face à Montpellier, qui est juste derrière au classement.