Mercato PSG : Thierry Henry a de gros doutes

Le Paris Saint-Germain a lancé les grandes manœuvres. Marco Asensio et Manuel Ugarte sont arrivés hier dans la capitale, accompagnés de leur agent Jorge Mendes. Ils ont passé avec succès leur visite médicale avant de parapher leurs contrats. L’officialisation de ces arrivées est donc imminente au PSG, qui réalise déjà deux gros coups sur le mercato. Ce, avant même d’avoir trouver son coach. Ce qui est étonnant d’ailleurs.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont bon espoir de trouver leur nouvel homme fort très vite. Comme révélé en exclusivité sur notre site, Doha pense à Julian Nagelsmann. Pour accompagner l’Allemand dans cette nouvelle aventure, Thierry Henry a été sondé comme nous vous l’avons également rapporté. Le PSG miserait donc sur ce duo inédit et prestigieux. Les deux hommes ont échangé sur leur possible collaboration et leurs idées.

Henry réfléchit

Mais ce mardi matin, Le Parisien révèle que le Français n’est pas totalement certain de rejoindre les champions de France 2023. En effet, le média explique que Thierry Henry, qui est actuellement consultant pour Amazon et CBS Sports, réfléchit car il aimerait passer plus de temps en Angleterre. C’est là-bas que réside sa famille. Mais ce n’est pas l’unique raison qui ferait hésiter l’ancien international tricolore.

Le Parisien explique que le technicien français se verrait plutôt revenir dans la peau d’un numéro un plutôt que dans celle d’un adjoint. Ce qu’il a fait par le passé avec la Belgique, où il épaulait Roberto Martinez. Un rôle qui lui a plu. Mais à présent, Henry, qui a déjà officié à l’AS Monaco et l’Impact Montréal, souhaiterait être coach principal. Ce que le PSG ne peut pas lui offrir pour le moment. Malgré tout, la belle opportunité qu’il a entre les mains le fait cogiter. Affaire à suivre…