OGC Nice : résiliation d’un commun accord avec Kasper Schmeichel

Alors que le mercato d’été ferme bientôt ses portes, certains clubs peaufinent leur effectif dans le sens des départs et des arrivées. L’OGC Nice a annoncé officiellement la résiliation de contrat du gardien danois Kasper Schmeichel (36 ans) ce vendredi soir. Il est donc désormais libre de signer où il le souhaite si des opportunités s’y présentent.

«L’OGC Nice et Kasper Schmeichel ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat de l’international danois. Arrivé à Nice l’été dernier, le gardien de but de 36 ans a disputé 46 rencontres avec le maillot rouge et noir, toutes compétitions confondues», est-il écrit dans le communiqué officiel du club.