PSG : Thiago Silva veut rester, sa femme l'assure

Capitaine du Paris Saint-Germain, arrivé dans la capitale française à l'été 2012, Thiago Silva (35 ans) reste l'un des hommes forts du club francilien. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, le défenseur central brésilien est actuellement dans son pays natal avec sa femme Isabelle Silva et ses enfants. Cette dernière s'est livrée dans un entretien avec Le Parisien. Elle a avoué que les négociations pour prolonger étaient à l'arrêt : «pour le moment, on n'en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde.»

Elle a ensuite fait part de son envie et celle de son mari de continuer l'aventure avec le PSG tout en affirmant que Thiago Silva retrouvera ses coéquipiers : «non, je n'imagine pas ça ! Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris.»