BVB : le message d’adieu de Marco Reus

Après 12 ans de bons et loyaux services au Borussia Dortmund, Marco Reus va changer d’air. Le milieu offensif va quitter les Marsupiaux cet été, à la fin de son bail. Le joueur de 35 ans a disputé son dernier match sous les couleurs jaune et noir samedi soir, lors de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid. Marco Reus a publié un message sur X, où il fait ses adieux aux supporters du BVB et aux dirigeants.

«Chers fans, merci beaucoup pour tout ce que vous m’avez apporté depuis le premier jour ! Nous avons grandi ensemble au fil des années et avons enduré tous les hauts et les bas, et je veux juste vous remercier ! Je serai toujours l’un de vous», a d’abord indiqué l’Allemand, avant de conclure. «Il est désormais temps d’enlever le maillot jaune et noir. Une nouvelle aventure m’attend. Je porterai toujours ces couleurs dans mon coeur et vous soutiendrai partout». Reste à savoir où il rebondira.