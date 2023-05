Serie A : le Torino enfonce La Spezia, la Salernitana assure son maintien

La 37e journée de Serie A débutait ce week-end. Même s’il n’y a plus d’enjeu pour la course au titre après le sacre du Napoli, la course au maintien est encore indécise dans ces deux dernières journées. Mal embarquée au classement, La Spezia devait tenter de l’emporter contre le Torino, mais n’a pas réussi son coup. Grâce à un but de Wisniewski (CSC, 24e), le club turinois a pris les devants. En seconde période, Ricci, Ilic et Karamoh ont pulverisé La Spezia, qui reste 17e et risque de terminer dans la zone rouge en cas de succès de l’Hellas Verone contre Empoli, dimanche.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, la Salernitana s’est imposée dans les derniers instants contre l’Udinese (12e). Menés 2-0 après des buts de Zeegelaar et Nestorovski (25e et 30e), les Grenats ont renversé le match avec des buts de Kastanos, Candreva et Troost-Ekong dans les derniers instants (43e, 57e et 90e+6). De quoi permettre à la Salernitana de rester en Serie A l’an prochain.

