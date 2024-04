OM : Geoffrey Kondogbia et Ulisses Garcia inquiets pour Chancel Mbemba

Déjà privé de plusieurs cadres pour la réception du PSG, dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a perdu un nouveau pilier de son collectif, en la personne de Chancel Mbemba, touché et remplacé au début de la seconde période par Samuel Gigot. Déstabilisés après la sortie du Congolais, les Phocéens ont d’ailleurs concédé l’ouverture du score avant de définitivement abdiquer après un second but signé Gonçalo Ramos. Présents en zone mixte après ce choc, Geoffrey Kondogbia et Ulisses Garcia ont alors fait part de leur inquiétude concernant le numéro 99 olympien.

La suite après cette publicité

«Mbemba ? C’est quelqu’un d’important pour nous, j’espère qu’il sera là pour le prochain match, on n’a pas encore vu ce qu’il avait», a tout d’abord avoué le milieu de terrain marseillais avant que le latéral suisse reconnaissance que la sortie de Mbemba avait fait beaucoup de mal à l’OM. «C’est très très frustrant aujourd’hui, on était un peu déstabilisé à la sortie de Chancel, Leo (Balerdi, ndlr) est sorti aussi mais je pense que c’était juste une crampe donc ça c’est très bien pour nous. Aujourd’hui, on a regardé le PSG les yeux dans les yeux et il faut continuer comme ça». Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Porto…