Strasbourg-Nantes : les compositions officielles

Strasbourg reçoit Nantes à 19h à la Meinau, et vise une première victoire en Ligue 1 cette saison (une affiche à suivre en direct commenté). Chez eux, les Alsaciens ont chuté d'entrée contre Monaco (1-2) puis concédé le nul face à Reims (1-1). De leur côté, les Nantais ont enfin connu le succès en renversant Toulouse ce week-end (3-1), après un nul et deux défaites.

Pour cette affiche, Julien Stéphan effectue 4 changements par rapport à la défaite à Auxerre. Le technicien titularise le jeune Mouhamadou Diarra au milieu de terrain, tout comme Aholou. Diallo prend la place d'Ajorque aux côtés de Gameiro, et Pierre Gabriel est aligné en défense. Côté nantais, 5 changements après la victoire face au Tefece. Corchia et Appiah sont dans les couloirs autour de Castelletto et Pallois. Blas et Bamba font leur apparition au milieu de terrain, et Mohamed devant.

Les compositions

Strasbourg : Sels - Pierre Gabriel, Doukouré, Djiku - Delaine, Diarra, Aholou, Bellegarde, Liénard (cap.) - Gameiro, Diallo

Nantes : Lafont (cap.) - Corchia, Castelletto, Pallois, Appiah - Blas, Moutoussamy, Girotto, Bamba - Guessand, Mohamed